Der Pay-TV-Sender Sky erklärte, dass er die Begegnungen des 26. Spieltages am Samstag und Sonntag übertragen werde.

DAZN hat eine Sublizenz vom Spartensender Eurosport erworben, der sich in der bisher letzten Ausschreibung die Rechte für insgesamt 40 Punktspiele live gesichert hatte - die 30 Bundesliga-Partien am Freitag, jeweils fünf am Sonntag und Montag. Nach zwei Spielzeiten mit mäßigem Zuschauererfolg hatte sich Eurosport gegen eine weitere Nutzung der Rechte entschieden und einen Kontrakt mit dem Streamingdienst DAZN abgeschlossen.

Die DFL ist unter Zeitdurck. Mit einem Rechteinhaber gebe es eine Situation, „wo wir unterschiedliche Auffassungen haben“, hatte DFL-Chef Christian Seifert am Donnerstag gesagt, ohne Eurosport zu nennen. „Da gibt es ja unterschiedliche Wege, dies zu klären.“