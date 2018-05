Jérôme Boateng hatte sich beim 4:1 der Bayern im letzten Saisonspiel gegen Freiburg bei einem Zweikampf verletzt. Foto: Peter Kneffel (dpa)

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger soll aber nach Angaben des deutschen Meisters rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung auf die kommende WM-Saison wieder fit werden. Die Bayern nehmen das Training Anfang Juli auf.

Boateng hatte sich am Samstag beim 4:1 der Bayern im letzten Saisonspiel gegen den SC Freiburg in der Anfangsphase bei einem Zweikampf verletzt. Er musste ausgewechselt werden. Statt mit seinen Teamkollegen nach dem Spielende im Stadion die Meisterschale in Empfang zu nehmen, unterzog sich Boateng einer Kernspinuntersuchung. Diese habe eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel ergeben.

Für Boateng war es der unglückliche Abschluss einer von schweren Verletzungen geprägten Spielzeit. Unter anderem musste er längere Zeit wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel sowie nach einer Brustmuskel-Operation pausieren. Die gewohnte Topleistung konnte der Innenverteidiger nur selten zeigen. Er kam lediglich auf 13 Bundesligaspiele sowie sechs Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal. (dpa)