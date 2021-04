Hat nach einer langen Verletzungs-Auszeit wieder mit dem Ball trainiert: Corentin Tolisso. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Wie die Münchner mitteilten, bestritt der 26 Jahre alte Franzose eine erste Einheit an der Säbener Straße. Tolisso hatte im Februar einen Sehnenriss im linken Oberschenkel erlitten. Ob er nach der DFB-Pokal-Pause für das Bundesliga-Heimspiel am 8. Mai gegen Mönchengladbach eine Option ist, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Die Bayern können mit einem Sieg über die Borussia den Gewinn des Meistertitels perfekt machen.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-405293/2