Leverkusens Wendell (l) im Zweikampf mit Schalkes Breel Donald Embolo. Foto: Rolf Vennenbernd (dpa)

„Nächste Saison Europa League zu spielen, reicht uns nicht. In der Kabine sprechen wir davon, dass wir unbedingt in die Champions League wollen“, sagte der Linksverteidiger in einem Interview des Fachmagazins „Kicker“.

Vor dem 26. Spieltag und dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag rangiert der Werksclub auf dem fünften Tabellenplatz mit Tuchfühlung zu den Rängen vier bis zwei, die zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. Nur Spitzenreiter Bayern München ist fast uneinholbar enteilt.

Wendell glaubt, dass sich durch eine mögliche Qualifikation für die Königsklasse auch seine Chancen für die Berufung in die brasilianische Nationalmannschaft erhöhen. „Die Champions League wird in der ganzen Welt wahrgenommen. Die Spieler, die sich da präsentieren, haben es viel einfacher“, erläuterte der 24-Jährige.

Der frühere Junioren-Nationalspieler hofft noch auf eine Teilnahme an der WM in diesem Sommer in Russland: „Der Trainer hat gesagt, ich soll in Leverkusen weiter auf hohem Niveau spielen, aber dieses Jahr ist es für mich ein bisschen schwieriger. Bayer spielt nicht in der Champions League.“ (dpa)