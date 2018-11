1:2 in Mainz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder Bremen kommt aus dem Erfolgstakt

Werder Bremen will nach Europa. Trotz der zweiten Niederlage nacheinander hält Trainer Kohfeldt an diesem ambitionierten Ziel fest. Für Mainz geht es nach dem Ende der Negativserie darum, nicht wieder in alte Muster zu verfallen.