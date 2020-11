Bundesliga Freitagsspiel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder Bremen mit Rashica und Toprak gegen 1. FC Köln

Milot Rashica steht bei Werder Bremen im Spiel gegen den 1. FC Köln am heutigen Abend erstmals in dieser Saison in der Startelf.