Werder muss gegen den VfB auf Yuya Osako verzichten. Foto: Carmen Jaspersen (Carmen Jaspersen / dpa)

„Er wird es nicht schaffen“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Osako war mit der Verletzung bereits von den Asien-Meisterschaften zurückgekehrt.

Routinier Claudio Pizarro, der den Bremern am vergangenen Samstag in der Nachspielzeit mit seinem Treffer in Berlin einen Punkt gerettet hatte, könnte dagegen in der Startelf stehen. „Die Wahrscheinlichkeit ist da“, sagte Kohfeldt.

Trotz der prekären Situation in Stuttgart erwartet der Bremer Trainer eine schwierige Aufgabe. „Wir müssen alles abrufen, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen“, sagte Kohfeldt. „Stuttgart steckt für mich unerwartet im Abstiegskampf, sie haben sehr viel individuelle Qualität.“ Dennoch wollen die Bremer im neuen Fußball-Jahr ungeschlagen bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung Europa-League-Plätze machen. (dpa)