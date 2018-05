Ludwig Augustinsson fehlt momentan aufgrund eines grippalen Infekts. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)

Moisander fehlte am Dienstag weiter wegen Problemen am Oberschenkel, Augustinsson hatte noch mit den Folgen eines grippalen Infektes zu kämpfen. Die beiden Defensivspieler hatten deshalb am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gefehlt.

Werder-Coach Florian Kohfeldt geht aber davon aus, dass beide spätestens am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren können. (dpa)