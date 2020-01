Werder Bremen absolviert das Trainingslager auf Mallorca. Foto: Clara Margais/dpa (Clara Margais / dpa)

Statt am Samstag wird die Mannschaft bereits am Freitagabend wieder nach Deutschland zurückfliegen, gab der Verein am Montag bekannt. Hintergrund ist, dass ein für Freitag geplantes Testspiel gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca kurzfristig abgesagt wurde und Werder stattdessen am Sonntag in Bremen gegen Hannover 96 spielen wird. „Wir möchten den Samstag dafür nutzen, um die Mannschaft wieder an die Bedingungen in Bremen zu gewöhnen und dort noch einmal zu trainieren“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt. (dpa)