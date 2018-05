Werder Bremen ist an einer Verpflichtung von Martin Harnik interessiert. Foto: Peter Steffen (dpa)

Der Wechsel könnte schon in den kommenden Tagen vollzogen werden. „Wir sind in Gesprächen mit dem Spieler und dem Verein, es sind noch einige Details zu klären“, wird Baumann zitiert. Zuvor hatten die „Bild“ und der „Weser Kurier“ (Dienstag) vom Interesse Werders an dem 96-Stürmer berichtet. Im Gespräch ist laut dem Portal eine Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro.

Ein Angebot für den Österreicher soll Werder schon abgegeben haben. Bereits im Winter war Werder an Harnik interessiert, damals ließ Hannover den Angreifer aber nicht ziehen. Bislang haben die Bremer zur neuen Saison den Nürnberger Kevin Möhwald und Yuya Osako vom 1. FC Köln verpflichtet. (dpa)