Florian Kohfeldt bleibt trotz der sportlichen Talfahrt und sieben Niederlagen in Serie Trainer von Werder Bremen, teilte der Fußball-Bundesligist nach zweitägigen Beratungen mit. Der 38-Jährige wird damit im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig auf der Bremer Bank sitzen.

„Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Damit setzen die Hanseaten wie in der vergangenen Saison im Abstiegskampf wieder voll auf Kohfeldt. In der Spielzeit 2019/20 hatte der Coach die Grün-Weißen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim zum Klassenerhalt geführt.

Ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung seien „Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff“ gewesen, erklärte Baumann in einer Mitteilung weiter.

Der Geschäftsführer hatte bereits am Vortag die Mannschaft in die Pflicht genommen und die Spieler für die schwache Leistung beim 1:3 bei Union Berlin am Samstag verantwortlich gemacht. Dennoch sah es zunächst nach einer Trennung von Kohfeldt aus, da sich die Werder-Bosse lange nicht zu einem Bekenntnis zu ihrem beliebten Coach durchringen konnten. Als Interimscoach wurde über Werder-Legende Thomas Schaaf spekuliert.

Doch nun soll doch Kohfeldt weiter die Verantwortung tragen und die Bremer erneut vor dem Abstieg bewahren. Als Tabellen-14. hat Werder nur noch einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz 16. Hertha BSC hat als Tabellenvorletzter bei vier Punkten Rückstand aber noch drei Nachholspiele zu bestreiten und könnte so noch an Bremen in der Tabelle vorbeiziehen.

