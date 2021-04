Brach sich gegen Mainz das Nasenbein: Milos Veljkovic. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Carmen Jaspersen / dpa)

Der Verteidiger hat sich beim 0:1 gegen den FSV Mainz 05 die Nase gebrochen und fällt erst einmal aus, wie der Fußball-Bundesligist einen Tag danach mitteilte. Wie lange der 25 Jahre alte serbische Nationalspieler den Bremern fehlt, ist noch unklar.

Werder ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin zu Gast. Am 30. April steht das DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig an.

