Hamburgs Filip Kostic beschwört den Fußballgott. (dpa)

Mit vorsichtigem Optimismus ist der Hamburger SV zu seinem überlebenswichtigen Spiel beim VfL Wolfsburg gereist. Nur bei einem Sieg darf der Tabellenvorletzte noch auf den Verbleib in der Fußball-Bundesliga hoffen. Bei einer Niederlage wäre der erste Abstieg des Liga-Gründungsmitglieds kaum noch zu vermeiden. "Alle haben ein Stück Hoffnung, und wir fahren mit einem guten Gefühl nach Wolfsburg", sagte Trainer Christian Titz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Mut haben die Ergebnisse in den vergangenen Wochen gemacht. In den vergangenen vier Spielen holte der Traditionsclub sieben Punkte, darunter waren die beiden Heimsiege gegen Schalke 04 und zuletzt gegen den SC Freiburg. "Wir freuen uns, noch so ein Spiel bekommen zu haben", meinte Titz, der seit fünf Partien die Verantwortung bei den Profis trägt.

Vor dem dritten Spieltag beträgt der Rückstand des HSV (25 Punkte) auf den Relegationsrang fünf Zähler. Auf diesem Platz stehen die Freiburger, davor rangieren in der Tabelle Mainz 05 und die Wolfsburger. Alle drei Mannschaften haben jeweils 30 Punkte. "Die, die vor uns sind, haben mehr zu verlieren", sagte Titz.

Fans hoffen auf ersten Auswärtssieg seit dem zweiten Spieltag

Allerdings kann am Ende des 32. Spieltages auch schon der HSV-Abschied feststehen, wenn die Wolfsburger die Hamburger schlagen und Freiburg gegen den 1. FC Köln und Mainz gegen RB Leipzig gewinnen sollten.

Die Fans lassen die Hamburger in jedem Fall nicht im Stich und hoffen auf den ersten Sieg in der Fremde seit dem zweiten Spieltag. Das Kontingent an Gästetickets in Wolfsburg von 3000 Karten ist komplett ausgeschöpft.

Der HSV-Gegner erlebt indes unruhige Zeiten. Einen Tag vor dem wichtigen Spiel trennte sich der Club vom glücklosen Manager Olaf Rebbe und vollzog das, worüber bereits seit Tagen spekuliert wurde. Zuvor war die Verpflichtung des für ihn als Nachfolger vorgesehenen Horst Heldt gescheitert, weil dessen Verein Hannover 96 sein Veto einlegte.

In Wolfsburg bedurfte es schon markiger Worte von Offensivspieler Daniel Didavi, um an die Bedeutung des Spiels für das Team des einstigen HSV-Retters Bruno Labbadia zu erinnern. "Mit einem Sieg können wir den HSV in die 2. Liga schießen - mehr Motivation geht nicht", tönte Didavi. Titz' Reaktion: "Es ist ratsam, Fußball mit dem Fuß und nicht mit dem Mund zu spielen." (dpa)