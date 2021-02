Die Austragung der Partie zwischen Bielefeld und Bremen ist wegen des heftigen Wintereinbruchs gefährdet. Foto: Arminia Bielefeld/dpa (Arminia Bielefeld/dpa / dpa)

Der massive Wintereinbruch hat teils auch den Profi-Fußball in Deutschland gestoppt.

Im besonders betroffenen Ostwestfalen wurden am Sonntag zwei Spiele abgesagt: In der Bundesliga das Duell Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, in Liga zwei die Partie des SC Paderborn gegen den 1. FC Heidenheim.

Schon am Morgen war die Bielefelder Schüco Arena völlig verschneit. Arminia-Mitarbeiter versuchten noch, das bedeckte Spielfeld mit Schneeschaufeln zu befreien. Doch dann kam rund fünf Stunden vor dem für 18.00 Uhr geplanten Anpfiff die Entscheidung: Eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels sei nicht gewährleistet, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Kurz zuvor hatte die DFL auch die Absage des Spiels in Paderborn bekanntgegeben, allerdings nur etwas mehr als eine Stunde vor dem anvisierten Beginn. „Es liegt einfach zu viel Schnee in der Benteler-Arena! Die Gefahr für die Spieler ist zu groß und es wäre kein fairer Wettbewerb gegeben“, teilte der Bundesliga-Absteiger SCP via Twitter mit.

Ostwestfalen war von dem Wintereinbruch, der am Samstagabend begonnen hatte, besonders betroffen. In der Nacht hatte es dort teils bis zu 30 Zentimeter Schnee gegeben. Am Sonntag schneite es weiter, zudem lagen die Temperaturen auch tagsüber deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Die DFL steht nun vor der Aufgabe, in den eng gestrickten Spielplänen Lücken für die abgesagten Partien zu finden. Mindestens zwei volle Tage ohne Spiel müssen als Pause bei solchen Neuansetzungen berücksichtigt werden. Die DFL kündigte an, die Termine zeitnah bekanntgeben zu wollen.

Immerhin konnten am Sonntag manche Spiele stattfinden, da es im Süden zunächst nicht einen solchen Wintereinbruch gab. So begannen Zweitliga-Partien in Karlsruhe und Fürth wie geplant, und auch die Austragung des Spiels Hoffenheim gegen Frankfurt in Liga eins war nicht gefährdet.

Spiel-Absagen in den beiden höchsten Fußball-Ligen Deutschlands wegen Unwettern kommen relativ selten vor. Vor rund einem Jahr wurde in der Bundesliga die Partie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln wegen des Sturmtiefs Sabine verschoben. Nach Angaben der DFL gab es vor Sonntag die letzte Absage wegen Schneefalls bei der Zweitliga-Begegnung Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln vor rund zwei Jahren.

Auch in der Bundesliga der Fußballerinnen wurden am Sonntag drei Spiele abgesagt: Die Partien zwischen Eintracht Frankfurt und dem MSV Duisburg, Werder Bremen und dem SC Freiburg sowie der SGS Essen und dem SC Sand fielen aus. Die Rasenflächen seien jeweils nicht bespielbar, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-335299/10 (dpa)