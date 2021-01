Hansi Flick, Cheftrainer des FC Bayern München. Foto: Sven Hoppe/dpa-pool/dpa (Sven Hoppe / dpa)

„Letztendlich geht es darum, wir beide haben den Anspruch, dass wir aus der Mannschaft möglichst eine erfolgreiche Mannschaft machen und natürlich ist es so, dass wir abundzu unterschiedlich diskutieren, das gehört dazu“, sagte Flick nach dem 4:1 (2:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim bei Sky.

„Aber wir wissen genau, was wir an diesem Verein haben und was der Verein auch von uns erwartet. Das heißt, dass wir gemeinsam diese Mannschaft weiter in der Erfolgsspur halten. Das ist unsere Aufgabe und das ist unser Anspruch und das werden wir umsetzen“, sagte er. Sportvorstand Salihamidzic hatte das Verhältnis vor dem Spiel als „völlig normal“ bezeichnet.

