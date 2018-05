Mario Gomez (l) und Sandro Wagner wollen beide zur WM in Russland. Foto: Marius Becker (dpa)

Er wäre jetzt dankbar, dabei zu sein, sagte der 32-Jährige in einem der Interview der „Bild“. „Ich will einfach Teil dieser tollen Mannschaft sein und ihr das zur Verfügung stellen, was ich kann. Früher habe ich gesagt, ich bin kein Einwechselspieler. Heute sind auch drei Minuten okay für mich“, erklärte der 73-malige Nationalspieler knapp zwei Wochen vor der vorläufigen WM-Nominierung durch Bundestrainer Joachim Löw.

Der Angreifer erklärte mit Blick auf die verpasste WM-Teilnahme 2014, er habe erst damals begriffen, was es heiße, Nationalspieler zu sein. „Ich will nicht Weltmeister werden, damit ich in ein paar Jahren meinen Espresso im Café umsonst bekomme. Ich will Teil dieser Mannschaft sein. Ich will die Momente in der Kabine erleben“, sagte Gomez, dessen größter Konkurrent für den WM-Platz als robuster, kopfballstarker Mittelstürmer Sandro Wagner vom FC Bayern ist. (dpa)