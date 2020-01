Marin Pongracic kam in dieser Saison auf fünf Ligaeinsätze für den RB Salzburg. Foto: Jan Woitas/zb/dpa (Jan Woitas / dpa)

Der in Landshut geborene Pongracic spielte in seiner Jugend für den FC Bayern München und den FC Ingolstadt. Vor seinem Wechsel zum Red-Bull-Club war er zudem für 1860 München aktiv. Für den österreichischen Meister Salzburg machte Pongracic 34 Ligaspiele, bestritt sechs Partien in der Europa League und kam einmal in der Champions League zum Einsatz.

„Mit Marin erhöht sich unsere Variabilität in der Innenverteidigung noch einmal deutlich“, wird Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Er ist schnell und stark in der Spieleröffnung.“ Nach Informationen des „Kicker“ beträgt die Ablösesumme für Pongracic rund zehn Millionen Euro. Der VfL startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in die Rückrunde. (dpa)