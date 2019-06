Steht kurz vor einem Wechsel nach Wolfsburg: Xaver Schlager. Foto: Hendrik Schmidt (Hendrik Schmidt / dpa)

Interesse zeigt der Club auch an Dortmunds Stürmer Maximilian Philipp. Das Internetportal „Sportbuzzer“ hatte zuerst darüber berichtet.

Schlager befindet sich derzeit bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino und soll nach dem Turnier einen langjährigen Vertrag unterschreiben. Dafür werde der VfL die Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro aktivieren, heißt es. Der 21-Jährige wurde zuvor mit den Ligakonkurrenten RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

Außer an Schlager ist der VfL auch an Dortmunds Philipp interessiert. Nach Informationen des Internetportals „Sportbuzzer“ sind die Gespräche zwischen dem neuen VfL-Trainer Oliver Glasner und dem früheren U21-Nationalspieler bereits „weit fortgeschritten“. Philipp wechselte vor zwei Jahren für rund 20 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund und kam in der vergangenen Saison lediglich auf 18 Einsätze (ein Tor).

Dagegen will Josip Brekalo die Niedersachsen noch in diesem Sommer verlassen. „Josip ist nicht ganz happy“, sagte Wolfsburgs Sportchef Jörg Schmadtke dem Fachmagazin „Kicker“. Der 20 Jahre alte Offensivspieler steht beim VfL noch bis zum 30. Juni 2023 unter Vertrag. (dpa)