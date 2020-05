Wolfsburg-Coach Oliver Glasner war im Training unzufrieden mit seinem Team. Foto: Swen Pförtner/dpa (Swen Pförtner / dpa)

„Ich denke, dass die Leistung im Spiel gegen Augsburg uns gegen Dortmund nicht reichen wird“, sagte der 45-Jährige mit Blick auf das anstehende Heimspiel des Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga gegen den vier Ränge besser platzierten BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Mit der Arbeit seiner Mannschaft im Training war Glasner in dieser Woche nicht immer einverstanden. „Ich bin gestern im Training mal etwas lauter geworden, weil ich nicht ganz so zufrieden war“, sagte er am Donnerstag. Jeder müsse auf seinem „obersten Level“ arbeiten: „Den Eindruck hatte ich gestern nicht und das habe ich der Mannschaft mitgeteilt.“

Im Angriff kann Glasner gegen Borussia Dortmund wieder auf seinen in Augsburg noch gesperrten Top-Torjäger Wout Weghorst zurückgreifen. Der Niederländer sei „ein ganz wichtiger Faktor“, sagte Glasner. „Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von Beginn an spielt, schon sehr hoch.“ Verzichten muss der Österreicher dagegen weiter unter anderen auf Kapitän Josuha Guilavogui. Glasner hat jedoch die Hoffnung, dass der 29 Jahre alte Franzose bald wieder mitwirken kann. „Er kann noch nicht mit dabei sein, aber die Gefahr, dass die Saison für ihn vorbei ist, sehe ich gerade nicht“, sagte Glasner. (dpa)