Wozniak und Aytekin DFB-Schiedsrichter des Jahres

Marina Wozniak und Deniz Aytekin sind erstmals DFB-Schiedsrichter des Jahres. Dies hat der Schiedsrichter-Ausschuss des Deutschen Fußball-Bundes entschieden. Das Duo wird am Freitag zum Abschluss des Trainingslagers in Grassau am Chiemsee geehrt, teilte der DFB mit.