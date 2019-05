Ist von Real Madrid an den BVB ausgeliehen: Achraf Hakimi. Foto: Bernd Thissen (Bernd Thissen / dpa)

Das erklärte Zorc, nachdem der 20 Jahre alte marokkanische Nationalspieler Hakimi in der vergangenen Woche geäußert hatte, für ihn wäre es ein Traum, sobald wie möglich zu Real Madrid zurückkehren zu können. Außenverteidiger Hakimi ist von den Spaniern bis 2020 an den BVB verliehen. Er wird laut Zorc beim letzten Saison-Heimspiel der Dortmunder am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf im Stadion erwartet. Hakimi hatte sich am 27. Spieltag beim 2:0 seines Teams gegen den VfL Wolfsburg einen Mittelfußbruch zugezogen und absolviert seine Reha derzeit in der spanischen Hauptstadt.

Zorc betonte zudem zum wiederholten Mal, dass der BVB den 2020 auslaufenden Vertrag mit Mario Götze verlängern will. „Wir werden die entsprechenden Gespräche führen“, sagte Zorc. (dpa)