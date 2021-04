Michael Zorc, Sportdirektor von Borussia Dortmund. Foto: Frederic Scheidemann/Getty Images Europe/Pool/dpa (Frederic Scheidemann / dpa)

„Wir haben ja gesagt, dass wir nicht aufgeben werden. Das zu sagen, reicht aber nicht“, sagte er den „ruhrnachrichten.de“. „Jetzt müssen wir das auch zeigen. Sieben Mal so aufzutreten wie in Manchester, das wäre gut.“

Am Vortag hatte der BVB beim Tabellenführer der englischen Premier League nach einer starken Leistung unglücklich mit 1:2 verloren. In der Bundesliga drohen die Dortmunder, einen der vier Champions-League-Plätze zu verpassen. Nach dem 1:2 am 3. April gegen den Tabellenvierten und Mitkonkurrenten Eintracht Frankfurt liegen sie als Fünfte schon sieben Zähler hinter den Hessen. Noch stehen sieben Spieltage an.

Warum seine Mannschaft so große Leistungsschwankungen zeigt, kann sich Zorc auch nicht erklären. „Das ist ja unser großes Rätsel in dieser Saison“, sagte er. „In Manchester haben ja gezeigt, das wir können.“

