20. Spieltag

Zu viel rotiert: Gladbach enttäuscht im Derby gegen Köln

So schnell kann es gehen. Am Mittwoch waren die Kölner beim Pokal-Aus in Regensburg noch die Deppen, drei Tage später gewinnen sie überraschend das Derby in Gladbach. Auch weil die Borussia einige Stars schonte.