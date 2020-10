Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen wird das Bundesligaspiel 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim ohne Zuschauer stattfinden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Rolf Vennenbernd / dpa)

Schon am Donnerstag hatte sich dies angekündigt, da der entsprechende Wert über die kritische Marke von über 35 pro 100.000 Einwohner gesprungen war. Am Freitag stieg der Wert noch einmal leicht auf 36,9 an. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung müssen am Tag vor einem Spiel damit Zuschauer untersagt werden.

Aus demselben Grund musste bereits das erste Saison-Heimspiel der Kölner gegen 1899 Hoffenheim ohne Zuschauer stattfinden. Das bislang letzte Derby im März im Borussia-Park zu Beginn der Corona-Krise war das erste Bundesliga-Spiel überhaupt, das ohne Zuschauer stattgefunden hatte. Nach Monaten, in denen erst gar nicht und dann nur ohne Zuschauer gespielt werden konnte, sind inzwischen zumindest teilweise wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen - wenn der Neuinfektionswert am Tag vor einem Spiel in der entsprechenden Stadt oder im entsprechenden Landkreis nicht über 35 liegt.

© dpa-infocom, dpa:201002-99-798444/2 (dpa)