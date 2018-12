Hamburgs Douglas Santos (l) und Kiels Alexander Mühling kämpfen um den Ball. (Frank Molter/dpa)

Für Tabellenführer Hamburger SV hat die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga wie die Hinrunde begonnen: mit einer peinlichen Niederlage gegen Holstein Kiel. Die Hamburger unterlagen am Sonntag den Schleswig-Holsteinern vor 10 073 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion verdient mit 1:3 (1:1). Durch die erste Schlappe seit dem 23. September verpassten die Hanseaten auch die angestrebte Revanche für die 0:3-Heimpleite gegen die Kieler zum Saisonauftakt. Immerhin geht der HSV (37 Zähler) trotz des Rückschlags als Erster vor dem 1. FC Köln (36) und dem FC St. Pauli (34) in die Winterpause, verpasste es aber, sich ein größeres Punktepolster zuzulegen.

Janni Serra (7. Minute) und der überragende Kapitän David Kinsombi (18./53.) trafen für die Kieler (30), die den Anschluss an die Spitzengruppe herstellten. Bakéry Jattas Tor (48.) war für den eine Halbzeit lang total enttäuschenden HSV zu wenig. Für Titz-Nachfolger Hannes Wolf endete damit im neunten Anlauf die Erfolgsserie von sieben Siegen und einem Unentschieden in acht Pflichtspielen. "Wir haben verdient verloren, dass ärgert uns massiv", räumte Wolf ein.

40 Punkte als Jahresziel seien "mannschaftsintern schon vor vielen Wochen das Ziel" gewesen, bekannte Kapitän Aaron Hunt nach der ersten HSV-Auswärtsniederlage in der 2. Liga. "Im Moment sind wir natürlich enttäuscht, aber es ist nichts Dramatisches passiert. Davon wird die Welt nicht untergehen. Wir sind ja Erster nach einem guten Halbjahr."

Die Kieler, die eine Woche zuvor gegen Arminia Bielefeld ein 1:2 hinnehmen mussten, gehen mit Genugtuung in die Weihnachtspause. Das Team, das im Sommer erst in der Relegation zum Aufstieg in die 1. Liga gestoppt worden war, hat trotz Umbruchs eine beachtliche Saison gespielt. "Ich bin extrem stolz. Unglaublich, was wir in der ersten Halbzeit zusammengekickt haben", sagte nach dem HSV-Spiel Trainer Tim Walter, der Nachfolger des zum 1. FC Köln gewechselten Markus Anfang.

Die Hamburger konnten zwar ihre Erfolgs-Elf der vergangenen Wochen aufbieten, doch an die guten Leistungen vermochten sie in Kiel nicht anzuknüpfen. Im Gegenteil: Der Spitzenreiter verschlief total die Anfangsphase und ließ die Hausherren schalten und walten. So konnte der weit aufgerückte Dominik Schmidt ohne Gegenwehr auf das Tor köpfen. HSV-Keeper Julian Pollersbeck parierte zwar stark, war aber gegen den Abstauber des ebenfalls unbehelligten Serra machtlos.

Nachdem Kingsley Schindler (15.) und Kinsombi (16.) gute Chancen ungenutzt gelassen hatten, machte es der Kapitän kurz darauf besser. Schindlers Flanke köpfte Hauke Wahl auf den frei stehenden Kinsombi, der den Ball über die Linie drückte. Die HSV-Abwehrspieler waren auch hier nur Statisten. Erst jetzt wachten die Hamburger allmählich auf. Insgesamt fanden sie aber zu wenig Zugriff auf die Kieler, die viel mehr Zweikämpfe für sich entschieden. Logische Konsequenz: Der HSV konnte vor der Pause keine nennenswerte Einschusschance verbuchen.

Nach dem Wechsel präsentierte sich der HSV deutlich besser. Nach Traumpass von Douglas Santos konnte Jatta verkürzen. Doch der Jubel hielt nicht lange an, da erneut Kinsombi für die Störche erfolgreich war. Und wieder sah die HSV-Hintermannschaft nicht gut aus. Dennoch agierte der Favorit jetzt entschlossener. Die Zweikampfquote wurde besser, insgesamt hatte der HSV nun mehr von der Partie. Doch am Ende änderte auch das Comeback von Pierre-Michel Lasogga (78.) nach vierwöchiger Verletzungspause nichts mehr an dem herben Rückschlag.