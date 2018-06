Das hatte dem HSV Hamburg in dritter Instanz die Lizenz für die Bundesliga mit Auflagen erteilt. Durch die Spielgenehmigung für die Hanseaten muss der Drittletzte der vergangenen Bundesliga-Saison in die 2. Liga absteigen.

Auch die HG Saarlouis, die nach dem Urteil aus der 2. Liga fällt, wolle wie der HBW beim zuständigen ordentlichen Gericht in Dortmund eine einstweilige Verfügung beantragen. Beide Clubs hatten in den vergangenen fünf Wochen ihre Planungen für eine weitere Saison in den bisherigen Klassen vorangetrieben.