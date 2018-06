Steffen Weinhold wird der DHB-Auswahl fehlen. Foto: Christian Charisius (dpa)

Die Verletzung hatte sich der Linkshänder von der SG Flensburg-Handewitt im Bundesliga-Spiel beim SC Magdeburg zugezogen. Für Weinhold nominierte Bundestrainer Martin Heuberger den Gummersbacher Adrian Pfahl nach, der an diesem Freitag bei der Mannschaft erwartet wird.

Weinhold ist bereits der zweite Spieler, der für die wichtigen Testspiele gegen Slowenien am Samstag (15.00 Uhr) in Magdeburg und am Sonntag (16.00 Uhr) in Dessau-Roßlau ausfällt. Zuvor hatte bereits Rückraumspieler Steffen Fäth von der HSG Wetzlar wegen Kniebeschwerden seine Teilnahme abgesagt.

Zudem bangen die Handballer um dem Einsatz von Martin Strobel und Christoph Theuerkauf. Den Spielmacher vom TBV Lemgo plagen Rückenbeschwerden. Kreisläufer Theuerkauf hatte sich im Bundesliga-Spiel seines Clubs HBW Balingen-Weilstetten gegen den THW Kiel eine Ellbogenprellung sowie eine Kapselzerrung in der Schulter zugezogen und konnte am Donnerstag nicht mittrainieren.