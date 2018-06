Das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm unterlag im Achtelfinal-Hinspiel in der Slowakei gegen HK Michalovce mit 27:33 (14:16). Vor 1500 Zuschauern war Kim Naidzinavicius mit sieben Toren treffsicherste Bayer-Spielerin. Zudem erzielte Denisa Glankovicova in ihrer Heimat fünf Tore für Leverkusen. Weil der Werksclub sein Heimrecht abgetreten hat, wird das Rückspiel bereits am folgenden Tag ebenfalls in Michalovce ausgetragen.