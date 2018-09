WM

Slowenien erstes Team im WM-Halbfinale

Barcelona (dpa) - Slowenien hat als erstes Team das Halbfinale der Handball-WM in Spanien erreicht. Der Vize-Europameister von 2004 bezwang in der Runde der besten Acht am Mittwochabend im Palau Sant Jordi von Barcelona Russland nach einer wechselvollen Partie knapp mit 28:27 (14:13).