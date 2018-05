Anders Zachariassen zog sich «nur» eine schwere Prellung im Knie zu. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Der Däne hatte am Samstag vor dem Spiel gegen Paris St. Germain nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Lasse Svan eine Knieverletzung erlitten. Eine MRT-Untersuchung ergab jetzt, dass es sich lediglich um eine schwere Prellung handelt.

„Wir sind natürlich froh und erleichtert, dass Anders uns nicht längerfristig fehlen wird“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Die Flensburger spielen am Donnerstag in Bundesliga bei Aufsteiger TV Hüttenberg. Am Sonntag gastiert der Ex-Trainer Ljubomir Vranjes mit seinem neuen Team Telekom Veszprem aus Ungarn zum Champions-League-Duell in der Flens-Arena. (dpa)