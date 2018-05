Nach rund 13 Jahren wird Anna Loerper das DHB-Trikot an dem Nagel hängen. Foto: Hendrik Schmidt (dpa)

„Der letzte Auftritt im DHB-Trikot in München wird vor so einer Kulisse sicher sehr emotional. Aber ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können“, sagte die Spielmacherin.

Die Spielerin des Bundesligisten SG BBM Bietigheim hatte bereits nach der enttäuschenden Heim-WM im vergangenen Dezember überlegt, ihre Laufbahn im Nationaltrikot zu beenden. Da aber unter anderem mehrere andere Spielerinnen im Anschluss an die WM zurückgetreten waren, entschied sich Loerper letztlich dagegen. „Ich bin ihr dankbar, dass sie uns in der EM-Qualifikation geholfen hat“, sagte Bundestrainer Henk Groener.

Auf dem Weg zur EM-Endrunde in Frankreich bestreitet die DHB-Auswahl mit Loerper noch zwei Qualifikationsspiele. Am 31. Mai müssen die DHB-Frauen in Litauen antreten. Spätestens am 2. Juni in Gummersbach kann dann mit einem Sieg gegen die Türkei die Qualifikation für das Turnier perfekt gemacht werden. (dpa)