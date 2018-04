Leipzigs Maximilian Janke (r) bei einem Spiel gegen die Füchse Berlin in Aktion. Foto: Paul Zinken (dpa)

Janke war im Januar 2015 vom SC Magdeburg zum damaligen Zweitligisten SC DHfK gewechselt. Am 5. Januar 2018 debütierte der Rechtshänder beim 36:29-Testspielsieg gegen Island in der deutschen Nationalmannschaft. Bei der enttäuschenden EM in Kroatien konnte Janke im Rückraum nicht überzeugen. Für die Test-Länderspiele gegen Serbien am 4. April in Leipzig und am 7. April in Dortmund nominierte ihn Nationalcoach Christian Prokop deshalb nicht.