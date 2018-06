Trainer THW Kiel

Trainer Gislason bekräftigt: 2019 ist Schluss mit Bundesliga

Alfred Gislason wird nach Ablauf seines Vertrages beim deutschen Rekordmeister THW Kiel im Sommer 2019 keine neue Aufgabe in der Handball-Bundesliga übernehmen. „Ein Engagement nach 2019 in der Bundesliga schließe ich aus“, sagte Gislason in einem Interview der „Kieler Nachrichten“.