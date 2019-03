Foto: Youtube/Jamie Jacobsen





"Finding Traction" (2015)

In diesem preisgekrönten Film nimmt eine Ultramarathonläuferin, Nikki Kimball, einen 273 Meilen (ca. 439 Kilometer) langen Trail auf sich und will diesen in vier Tagen meistern. In der Sportdokumentation kann man Kimballs Reise von Anfang an begleiten, bis zu ihrem eigentlichen Rekordversuch durch Vermonts schroffe Green Mountains. Die Dokumentation ist auf Amazon Prime Video zu finden und dauert insgesamt 55 Minuten.