Wieder war der B2Run in Bremen besonders erfolgreich und gut besucht. Tausende Firmen hatten ihre Mitarbeiter motiviert, an dem Lauf teilzunehmen und gemeinsam im Weserstation einzulaufen. Mit bunten Firmenshirts und jeder Menge Motivation liefen die Läufer am Osterdeich entlang und durch die Pauliner Marsch. Wir zeigen die Veranstaltung in Bildern. Einen Bericht finden Sie hier.