So lief der Silbersee-Triathlon in Stuhr

Bei der 26. Auflage am Silbersee in Stuhr starteten am Sonntag rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den drei Disziplinen Radfahren, Laufen und Schwimmen. Hier Bilder vom Wettkampf.