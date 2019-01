Zumindest in sportlicher Hinsicht brauchen sie keine guten Vorsätze für das neue Jahr: Hunderte Läuferinnen und Läufer verabschiedeten das alte Jahr mit einem Lauf an der Weser. Wir haben sie mit der Kamera begleitet.

Der Silvesterlauf Bremen feierte er erst im vergangenen Jahr Premiere. Auch unsere Kollegin Stefanie Heitmann hat in diesem Jahr am Silvesterlauf teilgenommen. Ihr Ziel ist jedoch größer: Im Oktober 2019 will sie einen Halbmarathon laufen. In ihrem Blog können Sie sie auf ihrem Weg dahin begleiten.