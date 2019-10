Foto: Roland Scheitz





2009: Oliver Sebrantke (2:38:11 Stunden)

Oliver Sebrantkes erster Streich. Die Zuschauer sahen bei den Männern ein Marathonrennen, das lange offen blieb. Erst an der Schlachte, bei Kilometer 34, setzte sich der Läufer von der LC Hansa Stuhr an die Spitze. Er ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und kam in 2:38:11 Stunden ins Ziel – damals seine persönliche Bestleistung.