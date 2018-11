Wie im vergangenen Jahr, findet auch 2018 wieder der Bergmarathon in Marßel statt. (Christian Kosak)

„Dafür haben wir im Vorfeld schon 45 Anmeldungen von Läufern aus den Niederlanden bis hin zu welchen, die aus Berlin kommen, erhalten“, informiert Mitorganisator Olaf Häsler.

Der Startschuss für den Marathon und die Strecke über 51,4 Kilometer erfolgt um 9 Uhr auf der Marßeler Bezirkssportanlage an der Stader Landstraße. Um 12 Uhr beginnt der Halbmarathon. Über die 51,4 Kilometer müssen die Aktiven 1350 Höhenmeter bewältigen. Im Marathon, der mit seinen 42,855 Kilometern etwas länger als ein klassischer Marathon ist, beträgt die Anzahl der Höhenmeter 1125. Für den Marathon und den Ultra-Lauf wird bei Bedarf ein Frühstart eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn angeboten. Eine Runde weist eine Länge von 2857 Metern und 75 Höhenmeter auf.

„Außer der Reihe feiert Toni Hecker als Finisher bei einer der schwersten Ultra-Läufe dieses Jahres seinen Geburtstag bei uns“, kündigt Olaf Häsler an. Dem Bezwinger des Spartathlon-Laufes in Griechenland über 246 Kilometer wird ein eigener 35-Kilometer-Wettbewerb gewidmet. In Marßel werden die Höhenmeter aus vorherigen Ausgaben mit den neuen Höhenmetern addiert. Bei insgesamt 5000 Höhenmetern winkt ein Finisher-T-Shirt. Nachmeldungen können kurzfristig vor Ort vorgenommen werden.