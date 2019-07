Beim Charity Walk waren zahlreiche Kinder am Start. (Vasil Dinev)

Sowohl Kinder als auch Erwachsene liefen am Sonntag beim Charity Walk der Stuhrer Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde mit. Wie Altaf Bhatti von der Gemeinde mittelt, waren insgesamt über 25 ehrenamtliche Helfer beteiligt. Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre absolvierten den Kinderlauf, bei den Erwachsenen traten die Ü-40-Läufer und die Unter-40-Jährigen an. Der erste Patz bei den Mädchen ging an Adila Bhatti, der zweite an Amtus Subhu. Bei den Jungen erreichte Ayan Bashir den ersten Platz, gefolgt von Kashif Bhatti und Muneeb Ahmad. Bei den Ü-40-Läufern war Irfan Bashir der Schnellste, auf ihn folgten Anwar Ahmad Bhatti und Mubarik Ahmad. Ibtezam Butt landete auf dem ersten Platz bei den Unter-40-Jährigen, Shaheer Ahmad und Sherjar Ahmad auf dem zweiten und dritten. Nach der Siegerehrung überreichte die Ahmadiyya-Gemeinde die Schecks: 1300 Euro gingen an Schäfchen läuft für Lotto, 700 Euro an Humanity First. Nach einem Essen verabschiedeten die Mitglieder die Gäste.