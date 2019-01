Abiel Hailu hier bei einem anderen Lauf. (fr)

Aus persönlichen Gründen hat LGKV-Langläufer Abiel Hailu auf den Hallenstart bei der Landesmeisterschaft in Hannover verzichtet. Dennoch trat er jetzt bei einem Wettkampf an – und zwar über die 3000 Meter bei der gemeinsamen Meisterschaft der Verbände Hamburg und Schleswig-Holstein in Hamburg. Laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann war es für Hailu der erste Start bei einem Rennen unter dem Hallendach.

Im zweiten von zwei Zeitläufen lief der Oytener lange gemeinsam mit zwei Läufern aus Flensburg und Itzehoe an der Spitze und kam schließlich knapp geschlagen nach 8:57,05 Minuten als Zweiter ins Ziel. Das war Gesamtrang acht unter 17 angetretenen Läufern.