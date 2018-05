Der Gewerbepark Uesen ist am Sonntag wieder Ort des Geschehens, wenn die diversen Läufe des Achimer I-Runs starten – Erfrischungen inklusive. (Björn Hake)

600 Teilnehmer. Das ist die Zahl, die zum diesjährigen I-Run Achim, dem Inklusionslauf für jedermann, passen könnte. Denn so viele Läuferinnen und Läufer könnten es wieder werden, wenn am Sonntag, 6. Mai, die Läufe angeschossen werden. Da Nachmeldungen bis zu 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich sind, lässt sich die genaue Teilnehmerzahl natürlich nur schätzen. Das bedeutet aber auch: Kurzentschlossene sind im Uesener Gewerbepark willkommen.

Auf dem etwa 60 Hektar großen Areal des Gewerbeparks findet der "Straßenlauf mit Volksfestcharakter" statt, wie ihn Katharina Englisch von der Waldheimgruppe nennt. Heiko Bergmann von der Wabe (Waldheim-Beratungs- und Begegnungsstätte) bildet zusammen mit Ingrid Heger (TSV Achim), Rainer Siemt (TV Baden) und Herbert Eckhoff (TSV Uesen) die Spitze des ehrenamtlichen Orgateams, das von vielen Helfern tatkräftig unterstützt wird. Neben den örtlichen Sportvereinen sind auch die Stadt Achim und die Stiftung Waldheim involviert.

Los geht es 9.45 Uhr

Der sonst an einem Sonntag so ruhige Gewerbepark wird mit lauten Samba-Rythmen der Gruppe „Samba Sia“ aus Achim die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn die Gruppe unter Leitung von Lisa Helbig begleitet das Laufevent musikalisch. Auch die „Cheertastics“ vom TV Baden werden den mehreren Hundert Lauffreunden und Walkern einen stimmungsvollen Empfang bereiten. Dazu gibt es eine Live-Bühne mit DJ, Würstchenbuden sowie kostenlose alkoholfreie Getränke. Zum ersten Mal dabei ist die Nutztier-Arche aus Schwarme.

Der „I-Run-Achim“ ist für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Beeinträchtigung, Erwachsene, Senioren, Profis und Amateure gedacht. Sie alle treffen sich ab 9.45 Uhr an der Herbert-Ludwig-Straße 2. "Da der Veranstaltungsort weiträumig abgesperrt sein wird, sollten Teilnehmer und Besucher unbedingt die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten nutzen", erklärt Katharina Englisch.

Neu in diesem Jahr ist ein Schülerlauf für 9- bis 15-Jährige, der den bisherigen Kinderlauf (bis acht Jahre) ergänzt. „Dafür haben sich bereits 40 Jugendliche in die Meldeliste eingetragen“, erzählt Mitorganisator Heiko Bergmann und ist froh darüber, dass die Neuerung offenbar gut ankommt. „Wir freuen uns über die rege Beteiligung der jungen Läufer. Vor allem, weil das diesjährige Motto des Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung lautet: Inklusion von Anfang an.“ Die Teilnahme am Bambini- und Schülerlauf ist kostenlos.

Auch die beiden wettbewerbsfähigen 5-Kilometer- und 10-Kilometer-Straßenläufe erfreuen sich bereits eines hohen Meldestatus; beide sind offiziell vom Deutschen Leichtathletikverband vermessen. Der Start kostet pro Läufer fünf beziehungsweise sieben Euro. Für den zwei mal 2,5 Kilometer langen Staffel-Lauf (20 Euro pro Team) und das 2,5-Kilometer-Walking (5 Euro) hätten sich viele inklusive Mannschaften angemeldet, heißt es vom Orgateam.

Das „I“ im Namen der Veranstaltung steht für Inklusion. Weil Sportsgeist auch das Miteinander fördert, kamen die Veranstalter vor sechs Jahren auf die Idee, anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, einen Straßenlauf ins Leben zu rufen. Finanziell gefördert wird der „I-Run-Achim“ von der Aktion Mensch sowie von Sponsoren aus der Region. Schirmherr der Veranstaltung ist Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Interessierte können sich auch online unter der Adresse www.i-run-achim.de anmelden.

Zur Sache

I-Run-Startzeiten:

11 Uhr: „Starkebäcker“-Lauf, DLV-vermessener Straßenlauf, Länge: 5 km

11.40 Uhr: „Tri-Team Schwarme Bambinilauf“ Kinderlauf bis 8 Jahre, kostenfrei, Länge: 1 km

11.45 Uhr: „TV Baden Volleyball-Schülerlauf“ 9 bis 15 Jahre, kostenfrei, Länge: 2,5 km

12.15 Uhr: „Whirlpool & Living-Lauf“, DLV-vermessener Straßenlauf, Länge: 10 km

13.45 Uhr: „Hol ab-Staffel-Lauf“, Länge: 2,5 km Hier geht es nicht um Schnelligkeit. Das Team gewinnt, das die Gesamtzeit bei Anmeldung am besten schätzt.

14 Uhr: „Stadtwerke Achim Walking”, Nordic Walking, Länge: 2,5 km

Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich.