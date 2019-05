In einer Zeit von 1:09:27 Stunden verpasste er in seiner Altersklasse auch klar das Podest über die zehn Kilometer. „Mir war es auch schon zu warm. Aber glücklicherweise befanden sich acht Kilometer der Strecke im Wald“, berichtete Büse.

Karl-Heinz Poludniok (TV Scheeßel) setzte sich bei den Männern M65 in einer starken Zeit von 51:19 Minuten durch. Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt siegte in 1:10:18 Stunden bei den Männern M80. Damit war der 80-Jährige um etwa zwei Minuten schneller als noch vor einigen Tagen in Bremerhaven. (kh)