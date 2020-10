Die Fußballer des TSV Lohberg haben bei ihrem Heimspiel Flagge für Integration gezeigt. (fr)

Seit Monaten ist die Corona-Pandemie das bestimmende Thema. Doch es gibt noch andere Bereiche, die ebenso wichtig sind für die Gesellschaft. Dazu zählt auch die Integration. Bei diesem Thema spielt der Sport eine zentrale Rolle. Darauf hat nun der Kreissportbund (KSB) Verden mit seiner Aktion „Integration läuft“ aufmerksam gemacht. Knapp 300 Sportlerinnen und Sportler nahmen jetzt an der Lauf- Walkingveranstaltung im Kreis Verden teil. Zu erkennen waren die Teilnehmer an ihren Kapitänsbinden. Diese machten sichtbar, wofür die Menschen unterwegs waren.

Mit der Aktion wollten sich die Sportler laut KSB-Mitarbeiterin Lena Meding gemeinsam für ein friedliches Miteinander stark machen und gegen Rassismus positionieren. „Das Besondere an diesem Lauf war die Flexibilität aufgrund der Corona-Pandemie: Strecke, Startzeit und –ort wurden frei gewählt, sodass jeder seine sportliche Einheit selber einteilen konnte“, sagte Meding. Noch am Veranstaltungstag sei das Interesse groß gewesen. „Mein Telefon stand bereits ab Samstagmorgen nicht mehr still. Es sind zahlreiche Fotos von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit den bedruckten Kapitänsbinden und Streckenverläufen eingegangen, ob als Team oder von Einzelpersonen. Es ist einfach toll zu sehen, wie sehr die Aktion so viele Menschen zum Bewegen motiviert hat“, schwärmte Lena Meding. Diese Veranstaltung war ein Projekt der Koordinierungsstelle des KSB „Integration im und durch Sport“. Nun sollen weitere Aktionen folgen.