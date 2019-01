Zum 12. famila-Lauf sind alle Sportbegeisterten – ob Familien, Vereine oder Laufgruppen – eingeladen. (Famila Verbrauchermarkt)

Am Sonntag, 14. April, ist es in Oldenburg-Wechloy wieder soweit: Dann steigt um 10 Uhr rund um das famila-Einkaufsland der zwöfte Volks- und Straßenlauf. In ihrer Mitteilung versprechen die Veranstalter, dass der fünf Kilometer lange Rundkurs von der Kindermeile bis zum Halbmarathon für jeden Läufer die richtige Streckenlänge bietet. Interessierte können sich bis zum Sonntag, 7. April, direkt an der Centerinformation des Einkaufslandes oder online über www.einkaufsland.de anmelden.

Wer dabei besonders schnell, kann mit einem besonderen Präsent rechnen. Für die ersten 1500 angemeldeten Teilnehmer ab dem 5-Kilometerlauf gibt es nach dem Zieldurchlauf ein Funktion-Shirt. Junge Läufer erhalten eine Medaille, die schnellsten Athleten bekommen Sachpreise.

Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1800 Läufern. Im vergangenen Jahr nahmen bereits mehr als 1600 Läufer am Volks- und Straßenlauf teil. Alleine die Laufstrecke über zehn Kilometer waren mit mehr als 600 Sportlern ausgebucht.

Weitere Informationen zum 12. famila-Lauf gibt es direkt im Einkaufsland oder im Internet unter www.einkaufsland.de. (mmi)