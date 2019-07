Beim 17. Remmers-Hasetal-Marathon in Löningen errang Yonas Abadi von der SG akquinet Lemwerder in einer Zeit von 1:16:57 Stunden den zweiten Platz im Halbmarathon hinter Abdelmajeed Abdalla (Jede Oma zählt/1:14:06).

Die Besonderheit bei der Laufveranstaltung in der schönen Fluss- und Waldlandschaft sei laut Abadis Clubkollegin Sarah Bruns, dass die Läufe alle am späteren Nachmittag stattfinden und am Abend direkt im Ziel auf dem Löninger Marktplatz eine große Feier mit Livemusik, vielen Buden und Tanzaufführungen dargeboten werde. „Das Wetter ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. So war es für viele der Teilnehmer sehr kräftezehrend“, erklärte Bruns. Mit etwa 3000 Anmeldungen verzeichnete der Veranstalter einen neuen Rekord. Alleine im Halbmarathon kamen mehr als 800 Aktive ins Ziel.

Lemwerders Torsten Bruns belegte nach einem sehr guten Trainingsumfang im Juni auf dem rund 21,1 Kilometer langen Rundkurs in 1:32:11 Stunden Rang vier bei den Männern M 40. Anita Cordes wollte als Vorjahressiegerin eigentlich wieder über die volle Marathondistanz gehen. „Anita war aber mit ihrer Leistung während des Laufens aufgrund von Wadenproblemen nicht zufrieden und finishte schließlich den Halbmarathon als sechstbeste Frau und Zweite der Frauen W40 in 1:41:57 Stunden“, teilte Bruns mit. Als Debütant ging Uwe Hinz an den Start. „Sein erster Halbmarathon war ein voller Erfolg. Uwe teilte sich die Strecke perfekt ein, genoss die traumhafte Kulisse und setzte sich nicht unter Druck. So kam er trotz der Hitze überglücklich nach 2:15:47 Stunden ins Ziel“, berichtete Sarah Bruns. Hinz beanspruchte damit Rang 62 bei den M55. „Das wird sicherlich nicht sein letzter Halbmarathon gewesen sein. Im Ziel nahmen ihn alle Teamkollegen in Empfang und feierten ihn“, ließ Bruns wissen.

Am früheren Nachmittag starteten drei weitere Läuferinnen der SGal-Läufer über die zehn Kilometer. Hier überquerten mehr als 600 Läufer die Ziellinie. Sarah Bruns benötigte 1:03:02 Stunden als Vierte der Frauen W35. „Ich fühlte mich aufgrund einer aufkommenden Erkältung nicht fit. Das heiße Wetter war ebenso anstrengend“, sagte Bruns. Auch Margret Behrends und Gunda Hinz taten sich in 1:12:31 beziehungsweise 1:15:21 Stunden als 37. der Frauen W50 und Elfte der Frauen W60 schwer.