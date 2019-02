In bestechender Form: Mario Lawendel vom LC Hansa Stuhr (Nr. 315). (Golenia)

Der LC Hansa Stuhr startet mit einer starken Läufergruppe bei den Landesmeisterschaften im Crosslauf am Samstag in Löningen. Angeführt vom „Hansa-Flaggschiff“ Sebastian Kohlwes, machen sich nach Angaben von Abteilungsleiter Berthold Buchwald insgesamt zehn Aktive auf den Weg ins Oldenburger Münsterland, um vordere Platzierungen zu erlaufen.

Die Voraussetzungen der Hansa-Athleten sind ganz unterschiedlich. Für die Nachwuchskräfte Jesper Sagehorn, der in der Altersklasse M13 startet, sowie Fynn Klinke und Bent Johnßen (beide U18) wird der Crosslauf eine Standortbestimmung werden. Ähnlich wird es für Sebastian Kohlwes (M30) sein. „Er kennt die starke Konkurrenz, unklar ist, wie alle in Form sind“, veranschaulicht Buchwald die Situation. Ganz weit vorn erwartet wird das Hansa-Team um Kohlwes, Mario Lawendel und Oliver Sebrantke. Lawendel (M35) zeigte sich in den vergangenen Wochen bereits in Topform. Sebrantke (M40) hat laut Buchwald dagegen noch mit den Nachwirkungen seines schweren Sturzes bei der Duathlon-Weltmeisterschaft in der Schweiz zu kämpfen.

Zum ersten Mal messen auf der Landesliste

Für Marvin Beneke steht derweil ein besonderes Rennen an: Auf der Kurzstrecke misst er sich zum ersten Mal mit der Landeselite. Da haben Stephan Doodeman und Thomas Spiecker (beide M50) wesentlich mehr Erfahrung. Beide haben ihre Qualitäten im Winter bereits unter Beweis gestellt. Komplettiert wird das Hansa-Aufgebot durch Ulli Mix (M60). „Ulli wird sicher ein schnelles Tempo vorlegen und muss sich nach hinten dann durchbeißen“, vermutet Buchwald, der auf die Rennen ebenso gespannt ist wie Trainer Hartmut Selz.

Gemeldet für die Landesmeisterschaften hat auch Sabrina Timmes (W35) vom TuS Varrel. Sie läuft seit Wochen auf hohem Niveau, hat zuletzt bei der Bremer Winterlaufserie eine Topzeit hingelegt. Ihre gute Form will sie nun bestätigen.