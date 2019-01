Moritz Bätge (hier beim vegesacker Citylauf). (Christian Kosak)

Zum Auftakt der dreiteiligen Serie durch den Bremer Bürgerpark hieß es für alle 930 Teilnehmer, ob für die kleine oder für die große Serie gemeldet, erst einmal die zehn Kilometer zu absolvieren. „Die Runde ist exakt 10,4 Kilometer lang, teilte mir der Veranstalter auf Nachfrage mit“, schilderte Torsten Naue, der es für die Einordnung der Zeiten seiner Läufer der LG Bremen-Nord mit der Streckenlänge sehr genau nimmt. „Unter der Berücksichtigung der 400 zusätzlichen Meter können somit auch alle Nordbremer mit ihren Zeiten zufrieden sein“, so Naue.

Hinter dem Favoriten Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) und Abiel Hailu (Verden) lief Moritz Bätge auf den dritten Gesamtplatz (36:09 Minuten). Die Stärke seines Auftritts verdeutlicht ein Blick auf die Altersklassenwertung. Als Schnellster (M 40) nahm er dem mehrfachen Bremen-Marathon-Sieger Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) 1:16 Minuten ab. Hinter dem Ex-Nordbremer Christoph Mahr lief Simon Ernst (37:01) als zweitschnellster LG-Nordler auf den fünften Gesamtrang und wahrte seine Chancen auf eine vordere Platzierung in der Serienwertung. In dem auch in der Spitze zahlreich besetzten Rennen kam Torsten Naue auf Position 27 ins Ziel. Mit 41 Minuten verbuchte er in der Altersklasse M 50 mit einem Rückstand von 23 Sekunden Platz zwei. Lars Sonnberg erreichte 41:48 Minuten und ist damit Sechster (M 30).

Bei den Frauen überzeugte Kim Eisele (Lauftreff Schwanewede/13.). Mit ihrer Zeit von 49:50 Minuten besitzt sie als Vierte der Altersklasse W 30 noch gute Chancen auf einen Podiumsplatz. Auf Platz eins lief Maren Huckschlag in ihrer Altersklasse W 50. Für die 10,4 Kilometer benötigte die LGN-Läuferin 51 Minuten. Ihrer Vereinskollegin Bettina Biendara gelang in 51:59 Minuten ebenfalls ein guter Jahresauftakt. Aufgrund ihres anstehenden Triathlon-Trainingslagers im Februar wird sie ihren dritten Platz der W45 in der Serie allerdings nicht verteidigen können.

Vom Lauftreff Schwanewede traten 16 Akteure an. Neben Kim Eisele überzeugten Petra Lührs (1:01:42 Stunden) als Dritte (W 60) und Kirsten Eisele (1:01:20/7./W 55). Nur knapp dahinter lief Silke Engelke (1:01:48) aus der W45 durchs Ziel. Vordere Platzierungen erzielten auch Thomas Szlagowski auf Position fünf der M 60 (49:32), sowie Jonas Clasen als Vierter der Jugendwertung (56:25). Als schnellster Schwaneweder Läufer erwies sich jedoch Olaf Bollhorst. Mit seiner Laufzeit von 48:20 Minuten rangiert er in der M 45 auf Platz 18. Ebenfalls noch gute Zeiten absolvierten Oliver Krull (49:27) und Gerd Stöver (51:49).

Erstmalig in der ältesten Altersklasse M 80 ging Adolf Weigelt an den Start (1:15:22 Stunden). Er musste sich allerdings als Zweiter dem LG-Nordler Hans Presch geschlagen geben (1:10:56). Fortgesetzt wird die 39. Auflage der AOK Winterlaufserie am 3. Februar, mit den 15 Kilometern für die große und den erneuten 10,4 Kilometern für die kleine Serienwertung.