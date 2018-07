Schmerz lass' nach

Bei Muskelkrämpfen hilft Dehnung

Ob beim Schlafen, Joggen oder am Schreibtisch - ein Wadenkrampf kann überraschend auftreten und er ist äußerst schmerzhaft. Warum tritt er auf und was kann man am besten dagegen tun?