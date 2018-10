Laufen in Bremen-Nord

Besonderes Laufevent: 15. Zeitsprung-Marathon in Vegesack

Stefanie Heitmann

Am 28. Oktober findet in Bremen-Vegesack der 15. Zeitsprung-Marathon statt. Das Besondere an dem Laufevent ist nicht nur die Strecke, sondern auch die Startzeit.